Donna fa i propri bisogni anche in piazza Salotto: continua il degrado [FOTO]

Non si placano le proteste dei cittadini dopo la notizia di una donna che è stata sorpresa a orinare, defecare e lavarsi in una fontana per poi accamparsi in piazza Sacro Cuore. Adesso dalla zona arrivano alla nostra redazione altre segnalazioni, indicando in particolare che la clochard si è stanziata vicino a una gelateria in piazza Salotto, dunque in pieno centro. Dorme anche lì vicino.

La donna, come noto, vive per strada e frequenta ormai abitualmente quell'area, ma i residenti ci fanno sapere che ultimamente è sempre presente, durante il pomeriggio, nei pressi di una gelateria e, come dicevano già le altre persone, fa i propri bisogni davanti alla gente. Ciò, ovviamente, non è il massimo "soprattutto qui in piazza, dove ci sono anche le famiglie con i bambini", evidenzia un uomo. Sarebbe dunque bene che le istituzioni intervenissero.