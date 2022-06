Donna orina, defeca e si lava in una fontana e poi si accampa in piazza Sacro Cuore: la protesta di un residente

È una situazione di degrado sia umano che urbano quello che segnala un residente del centro di Pescara.

Il cittadino segnala la presenza di una donna che «dopo aver defecato e orinato liberamente nei giardini della centralissima piazza del Sacro Cuore ed essersi fatta il bidet utilizzando la fontana della suddetta piazza di fronte allo sconcerto e all’imbarazzo dei passanti, si è beatamente accampata nel bel mezzo della piazza con un bivacco sempre più contrario ai regolamenti vigenti».

Poi l'uomo aggiunge: «Tale situazione, oltre a sfociare nel ridicolo, pone un serio problema di igiene pubblica per il quale credo sia adesso urgente intervenire. Immagino che la donna in oggetto abbia problemi comportamentali ma penso pure che una continua azione disincentivante da parte delle unità di polizia locale sarebbe alla fine vittoriosa, come fu per il soggetto che si era abbivaccato tempo fa accanto al negozio in corso Umberto I. Spero si possa convincere la donna a spostarsi e magari ad accettare l’aiuto delle strutture preposte».