Dissesto stradale in prossimità di un incrocio, succede in via Passo della Portella

Un nostro lettore ci segnala una problematica in via Passo della Portella riguardante un piccolo tratto stradale "che l'anno scorso è stato manutenuto in maniera assolutamente non adeguata, con almeno 15-20 centimetri di altezza superiore rispetto al resto dell'asfalto nella carreggiata, andando a creare un dosso in una strada in discesa, in prossimità del punto che porta all'incrocio".

Per l'uomo, dunque, si registra un "alto rischio di pericolosità" e, pertanto, si richiede "manutenzione immediata con rifacimento dell'asfalto del tratto stradale in questione, possibilmente prima che si verificano cadute gravi. Ricordo, a tale proposito, che c'è anche un incrocio a pochissimi metri di distanza".