"Discariche di rifiuti lungo il Pendolo", la denuncia di Odoardi (Fiab)

Giancarlo Odoardi, esponente della Fiab, ci fa sapere di aver "scritto di nuovo ad Ambiente spa, nella pagina relativa alle segnalazioni. A volte sembra ìmpari l'impresa di venire a capo di azioni di inciviltà così diffusa: come svuotare il mare con un secchiello".

Odoardi spiega dunque di aver denunciato ad Ambiente spa "la situazione di degrado riscontrata lungo il Pendolo, in corsia direzione nord, all'altezza dell'incrocio con via Tavo. Seppur tardiva, la segnalazione vale per la periodicità, ahimè regolare e decennale, con cui lungo questo anonimo asse stradale si verifica l'abbandono dei rifiuti".

Giancarlo Odoardi fa altresì presente che "nel frattempo l'area lungo via Tavo, di fronte all'edificio cosiddetto "Ferro di Cavallo", è di nuovo interessata da un significativo conferimento di rifiuti indifferenziati. Forse l'area andrebbe bonificata", conclude l'esponente della Fiab.