La denuncia di un lettore: "Discarica a cielo aperto in via Po" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci la situazione di degrado che c'è in via Po, dove si trova una discarica a cielo aperto.

"Ma è possibile - si chiede il cittadino - che nessuno controlli? Ci sono contenitori grossi per carta e plastica, che non sono chiusi: questo significa che quando c'è vento vola tutto via, ed abbiamo plastica dappertutto". L'uomo chiede che chi di dovere intervenga quanto prima.

