"Piccola discarica in strada Colle Pizzuto", la denuncia di un residente [FOTO]

Degrado nella zona di Colle Pineta. Un nostro residente ci fa sapere che, passando per via Colle Pizzuto, ha notato sul ciglio della strada una piccola discarica con rifiuti di vario genere: "Anche qui - sostiene l'uomo - servirebbero le fototrappole, perché tutto quel materiale è potenzialmente pericoloso; oltre ad inquinare, infatti, potrebbe fare da innesco ad un eventuale incendio".

A questo punto è chiaro che il problema sta tutto nell'inciviltà di alcuni cittadini. L'impegno della società Ambiente spa per tenere pulita la città è innegabile, anche nelle sue zone più periferiche, ma diventa poi molto difficile combattere contro la maleducazione dimostrata da quelle persone che lasciano il pattume all'aria, senza ritegno, e anzi nel menefreghismo più totale.

Tra l'altro bisogna ricordare che la stessa Ambiente spa mette a disposizione un servizio gratuito di ritiro degli ingombranti, proprio per evitare queste spiacevoli situazioni. Purtroppo i "trogloditi", come li ha definiti già diverso tempo fa il sindaco di Pescara, Carlo Masci, continuano imperterriti a non curarsi del bene comune.