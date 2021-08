Discarica a cielo aperto in via Vivaldi, la segnalazione di un lettore [FOTO]

L'uomo spiega che "persone ignoranti e incivili buttano di tutto sul marciapiede senza affidarsi ai servizi disponibili per gli ingombranti. Attiva (Ambiente Spa), poi, ci mette del suo, non ritirando tempestivamente i rifiuti"

/ Via Antonio Vivaldi, 36

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci una situazione di degrado urbano a Porta Nuova, più precisamente in via Vivaldi, con una vera e propria discarica a cielo aperto.

"Le fotografie - scrive l'uomo - rappresentano quella che ormai è una costante lungo la strada. Persone ignoranti e incivili buttano di tutto sul marciapiede senza affidarsi ai servizi disponibili per gli ingombranti. Attiva (Ambiente Spa), poi, ci mette del suo, non ritirando tempestivamente i rifiuti". Si chiede dunque a chi di dovere un intervento che sia il più celere possibile.