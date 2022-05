Una discarica a cielo aperto in via Tavo, lo sdegno di un residente: "Un po' di bandiera blu anche qui" [FOTO]

Gallery



Una discarica di rifiuti a cielo aperto in via Tavo nella zona del Ferro di Cavallo nel rione Rancitelli di Pescara.

È quella che segnala un residente.

«Un’isola ecologica, se così la si può forzosamente definire, che si accompagna a identiche postazioni distribuite lungo tutta la via, anche se meno "fornite"», scrive ironicamente il cittadino, «man mano che ci si allontana da questa, il degrado si fa meno evidente, anche se come "nota di colore" rimane lungo l’intero asse stradale. Per aver ripetutamente fotografato il posto, mi sono accorto che viene trattato come una vera e propria discarica di prossimità: cioè chiunque si sente autorizzato a lasciarci i propri rifiuti, specie coloro che abitano nei dintorni, come fosse una stazione di trasferenza asservita all’area. Cosa che ovviamente non è. Allora sarebbe opportuno bonificare questo posto, caso mai eliminarne la funzione, e meglio ancora apporre un presidio tecnologico di qualsiasi tipo, anche se io prediligo quello comunicativo, magari informativo ma soprattutto formativo e partecipativo, e soprattutto sull’intera via. Non si può certo attendere di buttare giù un palazzo per ripristinare una situazione di normalità sicuramente igienico sanitaria e poi anche di decoro. Vale intanto per quelli che ci abitano, poi anche per quelli di ci passano. L'amministrazione comunale e soprattutto l'azienda di igiene urbana sapranno quanto prima itervenire per risolvere questa annosa criticità socio ambientale».