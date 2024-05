La rabbia di un residente in centro: "Discarica di rifiuti ingombranti in via Regina Elena" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto inviandoci anche alcune foto, relative alla presenza di rifiuti ingombranti davanti ai cassonetti in via Regina Elena, in centro a Pescara:

"Buongiorno. Inciviltà nella centralissima via Regina Elena, a pochi passi da Piazza Salotto. Non si degnano neanche di utilizzare il servizio gratuito di Attiva, per la raccolta dei rifiuti ingombranti."