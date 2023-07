"Discarica a cielo aperto", benvenuti in via Luigi Polacchi [FOTO]

Una nostra lettrice ci segnala una situazione "ormai diventata insostenibile" che riguarda l'abbandono dei rifiuti in via Luigi Polacchi, nel quartiere di San Silvestro, tra buste della spazzatura, sedie, un tavolino e persino un frigorifero. Tutto questo mentre, tanto per non farsi mancare nulla, l'immondizia fuoriesce dai bidoni. La donna dice senza mezze misure che la strada "purtroppo è diventata una discarica a cielo aperto. Siamo stanchi, è una continuazione".

L'impegno della Ambiente Spa per tenere pulita Pescara è indubbio, ma è davvero molto difficile combattere contro la cafonaggine di tutti quegli individui che lasciano di tutto per terra nel menefreghismo più totale, mancando di rispetto agli altri. Una problematica che purtroppo tende a ripetersi in varie zone di Pescara, con i "trogloditi" (come li ha definiti tempo fa il sindaco Carlo Masci) letteralmente scatenati nella loro maleducazione: