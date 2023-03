Discarica lungo la pista ciclabile del fiume Pescara [FOTO]

Una discarica di rifiuti inerti si trova lungo la pista ciclabile del fiume Pescara, nei pressi del ponte di Villa Fabio, proprio sotto al cavalcavia. È quanto ci segnala un lettore, che si chiede: "Ma è possibile che in questa città non si riescano a risolvere simili problemi?". È importante che i rifiuti inerti vengano smaltiti in discariche autorizzate e gestite correttamente, perché parliamo di rifiuti che contengono materiali non biodegradabili (mattoni, cemento, rocce, terriccio, mattonelle e simili).

Poiché le discariche con rifiuti inerti devono essere costruite con un rivestimento impermeabile per prevenire la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, si comprende quanto una discarica abusiva - quale ad esempio quella del ponte di Villa Fabio - possa essere potenzialmente dannosa. Anche se gli inerti non sono considerati pericolosi, infatti, la loro gestione in modo improprio può comunque causare problemi all'ambiente e alla salute umana. Ci si augura dunque che chi di dovere intervenga il prima possibile per rimuovere questi rifiuti.