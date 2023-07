Resti di un cantiere e mobili "abbandonati" nei pressi di piazza Primo Maggio: la denuncia di un cittadino

Un cumulo di rifiuti quello accumulatosi in una traversa di piazza Primo Maggio e cioè poco distante dall'hotel Esplanade. A denunciare la presenza della mini discarica a cielo aperto è un cittadino che spiega come sul posto siano stati accumulati pezzi di mobilio e molto probabilmente ciò che resta dei lavori fatti in un cantiere. Una presenza che si registrerebbe ormai da giorni, sottolinea.

"La situazione - spiega - è stata già segnalata ad Ambiente da alcuni giorni, ma è peggiorata. Ora c'è anche un divano". Non una bella cartolina insomma, ancor più in estate quando la città ospita i turisti. L'auspicio è che tutto il materiale venga rimosso quanto prima.