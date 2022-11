Nuova denuncia di un lettore sulle discariche abusive: "Divano e mobili scaricati lungo il marciapiede in via Po" [FOTO]

Via Po · San Donato

Ancora incivili in azione a Pescara. Un nostro lettore ci ha mandato alcune foto scattate questa mattina 2 novembre in via Po a Pescara, dove si vedono tre persone abbandonare un divano e dei mobili vecchi direttamente sul marciapiede creando di fatto una piccola discarica abusiva.

Il problema dell'abbandono dei rifiuti lungo le strade, nelle piazze e in generale negli spazi aperti in città sembra proseguire nonostante le sanzioni più severe introdotte da qualche mese dall'amministrazione comunale e l'installazione delle fototrappole nelle zone più sensibili dove si verificano gli episodi di abbandono abusivo, oltre alla presenza del centro di raccolta di Attiva dove conferire i rifiuti o prenotando il ritiro degli ingombranti, gratuitamente, al proprio domicilio.