Continuano i disagi in Strada del Palazzo: "Ancora tutto come prima, periferia sempre abbandonata"

Era il 30 settembre quando un residente segnalava alla nostra redazione la mancata pulizia del tratto di Strada del Palazzo compreso tra i numeri civici 62 e 74. Ma, stando a ciò che lamenta il cittadino, da allora nulla è cambiato: "Ribadisco che da metà giugno non passa una spazzatrice", afferma. "In poco più di una settimana sono aumentati gli escrementi dei cani, lasciati dai padroni degli animali".

E non finisce qui: "Nelle vicinanze l'amministrazione comunale ha installato dei cestini per le feci, ma non in Strada del Palazzo. Inoltre la buca che era presente sul manto stradale si è ulteriormente ampliata. Non si è mossa una foglia, anzi sono aumentate. Ringrazio di nuovo la redazione de IlPescara per l'attenzione che ci riserva".