La denuncia di una cittadina: "Disagi e lunghe file al distretto Asl di Montesilvano"

Una cittadina segnala alla nostra redazione alcuni disagi a cui gli utenti sarebbero sottoposti nel distretto Asl di Montesilvano. Ecco le sue parole:

"Causa Covid le richieste per l'assegnazione o il cambio del medico di famiglia, nonché per le esenzioni ticket e l'assegnazione del pediatra, devono essere effettuate via e-mail ma poi non vengono espletate. Così i cittadini sono costretti a recarsi personalmente al presidio e fare lunghe file in piedi sotto il sole o la pioggia. Tutto questo perchè, dicono, manca il personale. Vi ringrazio se potrete evidenziare questo problema, che persiste da tempo".