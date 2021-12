Cittadino disabile costretto ad aspettare l'autobus sulla strada: accade in via Marconi [FOTO]

Un cittadino disabile è costretto ad aspettare l'autobus sulla carreggiata stradale anziché sul marciapiede, sotto alla pensilina. Accade in viale Marconi, ed è l'ennesima polemica che monta in queste settimane di lavori in corso per riqualificare la nota arteria di Porta Nuova. La fotografia, postata su Facebook da un uomo, sta facendo il giro del web ed è stata anche ripresa dal gruppo "Saluti da Pescara".

C'è chi obietta che l'uomo in carrozzina avrebbe dovuto aspettare sul marciapiede perché deve essere il bus a occuparsi di far scendere la pedana, appunto, sul marciapiede, dando a quel punto all'utente la possibilità di salire sul mezzo pubblico. Tuttavia è anche vero che sul tratto riservato al passaggio dei pedoni c'è attualmente un cantiere (si notano infatti dei pannelli alle spalle della pensilina), e ciò rende difficoltoso il passaggio, soprattutto per i portatori di handicap.