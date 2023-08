"La zona della pineta si sta degradando anche a livello morale", la denuncia dell'ex consigliere di circoscrizione Taraborrelli

L'ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova Antonio Taraborrelli denuncia uno stato di degrado in cui si trova via Romualdo Pantini e, più in generale, tutta l'area della riserva dannunziana. Sui muretti vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo, per non parlare poi della presenza di tipi poco raccomandabili.

"Passando ogni mattina in via Pantini - spiega Taraborrelli - trovo sempre queste brutte sorprese e mi sembra quasi di essere nel Bronx. Oltretutto questa robaccia viene riversata anche oltre il muretto, cioè all'interno del parco della pineta, ed è una grande porcheria".

È per questa ragione che, quindi, il cittadino Taraborrelli lancia un vero e proprio allarme: "La riserva dannunziana e tutta la zona circostante si stanno degradando anche a livello morale, bisogna assolutamente intervenire per fare qualcosa di concreto".

L'ex consigliere di circoscrizione chiede pertanto all'amministrazione comunale "di controllare maggiormente questa zona perché è costantemente piena di balordi. Inoltre, e questa ahimè è una storia antica, nel sottobosco del comparto 3 del laghetto, sul lato di via Pantini, ci sono sempre dei loschi figuri che si dedicano a pratiche non molto pulite. Tutto ciò è inaccettabile".