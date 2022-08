La denuncia di una residente di viale Kennedy: "Ragazzi ubriachi vomitano per strada e molestano i passanti" [VIDEO]

Nuova segnalazione da parte di un residente della zona di viale Kennedy riguardante il degrado vissuto durante le serate della movida nei locali del lungomare nord. Da tempo, infatti, diversi cittadini ci inviano video e foto che mostrano persone ubriache che vomitano o urinano in strada fra i passanti, oltre agli schiamazzi e ai casi di vandalismo che hanno interessato vetture in sosta:

"Purtroppo continuano gli episodi di disturbo alla quiete pubblica su viale Kennedy e anche questo giovedì notte abbiamo avuto il nostro cameo: nel video si nota un ragazzo che non si regge in piedi e vomita attorniato e sorretto dagli altri mentre uno di loro lo riprende con il telefonino. Sono le 3:30 passate ma il chiasso e il disturbo al sommo dei residenti durerà ancora per un' ora e mezza minimo, visto che gli avventori del locale ubriachi e storditi dalla musica continuano a urlare per la via e non hanno l' intenzione di tornare a casa.

I ragazzi del video successivamente si fermano vicino ad una panda bianca ma non salgono, cercano di importunare all' altezza del civico 105 (sempre urlando e imprecando) una giovane in motorino che si salva minacciando di chiamare la polizia dopodiché salgono in auto e vanno via. La polizia l' ho allertata io vedendo questa scena ma dopo un giro veloce è passata e andata via. Sarebbero necessari appostamenti continui in via Gioberti, dove i residenti alla mattina trovano cocci di bottiglie di birra e superalcolici e personale in borghese nella vietta che da viale Kennedy 122 conduce al mare, dove sulle panchine si vendono droghe e pillole a chi vuole prolungare lo sballo."