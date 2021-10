Degrado in via Tiburtina: "Costretti da anni a vedere sempre le stesse scene" [FOTO]

Riceviamo e pubblichiamo questa denuncia (corredata da una serie di immagini) che riguarda lo stato di forte degrado lungo via Tiburtina. Le fotografie sono state scattate questa mattina nel piazzale di un distributore di carburante:

"Nonostante i vari proclami, e nonostante le segnalazioni continue alle forze dell'ordine, la situazione in via Tiburtina resta sempre estremamente difficile: i vari accampamenti creati da senzatetto e tossicodipendenti vengono smantellati per poi riapparire a qualche centinaio di metri. Ormai chi abita in zona è assuefatto a questa situazione, che in realtà è grave soprattutto da un punto di vista igienico-sanitario".