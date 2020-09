Via Rubicone già sporca a pochi mesi dall'inaugurazione, la segnalazione di un cittadino

Via Rubicone, nella zona di San Donato a Pescara, mai pulita da quando è stata inaugurata e dunque già sporca e in un condizione di degrado.

Questo quanto segnala un nostro lettore lamentando il mancato intervento di chi di dovere per mantenere le dovute condizioni di decoro dell'area.

«Vi mostro un tratto di strada», scrive il residente, «dove solo qualche mese fa l'assessore Albore Mascia diceva: "oggi viene inaugurata una delle strade più belle della città", oltre tutto dove c'è un asilo e scuola primaria, via Rubicone a San Donato. Da quel giorno il nulla, niente più pulizia. Tutto il quartiere si mostra in condizioni disastrose, ma purtroppo noi siamo cittadini di serie B, periferia».