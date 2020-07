Degrado in via Panaro: "Parco inutilizzabile e strada rovinata dalle radici degli alberi"

Degrado in via Panaro, con il parco che è inutilizzabile e la strada ormai rovinata dalle radici degli alberi. Una nostra lettrice ci ha scritto per segnalare la situazione che i cittadini sono costretti a sopportare quotidianamente in questa zona di San Donato:

"Abbiamo fatto tante segnalazioni ai consiglieri comunali - spiega - ma mai nessuno è venuto a vedere in che condizioni siamo. I bimbi nn possono usufruire del parchetto, non si può andare in bici a causa delle radici degli alberi che costituiscono un pericolo sia a piedi sia con la macchina".

La donna, infatti, evidenzia che le radici degli alberi "hanno rovinato la strada, danneggiando macchine, moto e biciclette. Inoltre diverse persone sono cadute facendosi male alle braccia o alle gambe". L'area, ormai, "non è più vivibile" e, come se non bastasse, "In piena estate ci sono zanzare, mosche e un odore disgustoso. I bambini non possono scendere giù per giocare a causa del degrado che c’è qui in zona". Si chiede, dunque, un intervento celere da parte dell'amministrazione.