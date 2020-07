Degrado in via Fonte Romana: "Rifiuti abbandonati ovunque, è una discarica"

Degrado in via Fonte Romana, con rifiuti abbandonati un po' ovunque, che hanno dato vita a una piccola discarica. La situazione ci viene segnalata da un nostro lettore. Questo il suo messaggio:

"Salve, vi volevo segnalare questa situazione indecente in via Fonte Romana, all'altezza del nuovo ingresso del pronto soccorso ma sul lato opposto, dove c'è quel piccolo parcheggio. Sono mesi che lì c'è, ogni volta, uno schifo del genere. Sarebbe il caso che chi di dovere intervenisse per ripristinare un minimo di decoro. Grazie".