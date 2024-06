La denuncia di un lettore: "Tratto di via Rigopiano che conduce al parco da terzo mondo, è indecente" [FOTO]

Un tratto di via Rigopiano (ovvero una piccola traversa che parte dal civico 125) completamente disastrato. A denunciarlo con tanto di servizio fotografico è un residente che sottolinea come “evidentemente il tratto non è stato interessato dalla riqualificazione avvenuta qualche mese fa su via Rigopiano”. Una “stradina” che tra l'altro, sottolinea, “porta all'ingresso di un parco e si ricongiunge con via Fonte Romana. Dire che è indecente è poco”, denuncia il nostro lettore.

“Lo è per i comuni cittadini”, sottolinea aggiungendo: “cittadini, immaginate per bambini, anziani e persone disabili che la percorrono per entrare nel parco. Possibile che nessuno se ne interessi? È nell'interesse di tutti che questa strada venga asfaltata a dovere. Non è possibile avere una situazione del genere nel 2024”, conclude.

Questa, conclude, "è una strada da terzo mondo".

