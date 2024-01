La denuncia di un residente: "Degrado e strutture pericolanti in via Galiani"

Gallery





Ancora una segnalazione di degrado e di bivacchi in città. Un nostro lettore ci ha segnalato infatti la presenza di baracche e degrado in via Galiani:

"Vi segnalo una situazione di degrado insostenibile in via Galiani, con marciapiedi collassati, baracche ed edifici pericolanti, abitati da senzatetto che accendono fuochi per riscadarsi e cucinare, in condizioni igieniche pietose, ratti ovunque nonostante la derattizzazione, in una situazione generale non accettabile in una città italiana. Inoltre, su via Gobetti, all' incrocio con la sopracitata via, veri e propri crateri nel manto stradale con palo della segnaletica di attraversamento pedonale abbattuto a terra, una vera e propria trappola considerando anche la presenza delle strisce pedonali."