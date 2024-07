Un nostro lettore, residente in via della Fornace Bizzarri, segnala come vi sia incuria per quanto riguarda la pulizia e la manutenzione ordinaria della strada:

"Vorrei segnalare le pessime condizioni in cui versa via della fornace bizzarri per la mancata pulizia, senza una programmazione rispettata per i passaggi di pulizia e manutenzione"