Immondizia fuori dai cassonetti, degrado in via Monti [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado e inciviltà da lui immortalata nel pomeriggio di oggi, 17 giugno, alle ore 17:45 in via Attilio Monti, con cartoni e sacchi della spazzatura lasciati sul marciapiede, all'esterno degli appositi bidoni.

"Cassonetti mezzi vuoti e immondizia abbandonata fuori - scrive il cittadino - "I trogloditi" o "li cafoni" continuano a colpire. Centro storico, di fronte all'ufficio postale. Uno schifo".