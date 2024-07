La denuncia di un residente: "Degrado e rifiuti in corso Strasburgo a Montesilvano"

Gallery





Un nostro lettore ci ha segnalato, inviandoci anche alcune foto, una situazione di degrado in corso Strasburgo a Montesilvano:

"Buongiorno, come si può vedere dalle immagini allegate (fatte il 14 luglio) il tratto di corso Strasburgo a monte di via Inghilterra, a cento metri dal lungomare, versa da mesi in un profondo stato di degrado e abbandono. In quelle che dovrebbero essere aiuole, tra i rifiuti che nessuno raccoglie, le erbacce sono ormai prossime ai due metri. Nemmeno le elezioni sono servite a fare si che l'amministrazione comunale si ricordasse che chi ci abita paga le tasse e, quindi, avrebbe bisogno di rispetto e di attenzione."