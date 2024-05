La denuncia di una residente: "Degrado e ratti davanti alla scuola di Fontanelle e lungo le strade del quartiere" [FOTO - VIDEO]

Degrado, incuria e scarsa manutenzione lungo le strade di Fontanelle e anche davanti alla scuola, dove sono stati segnalati dei ratti. Una nostra lettrice, residente nel quartiere, ci ha inviato alcune foto e anche un video dove si nota davanti all'ingresso dell'edificio scolastico la presenza di un topo:

"Anche recinzione rotta e marciapiedi inguardabili. Non so come persone anziane o disabili possano camminare su questi marciapiedi"