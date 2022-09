Erbacce, crepe nell'asfalto e ringhiere distrutte sulla ciclabile del ponte Capacchietti, un lettore: "Una vergogna" [FOTO]

Da via Valle Roveto fino alla rotonda del ponte Capacchietti la pista ciclabile è nel "degrado totale".

A segnalarlo, con tanto di fotografie, è un nostro lettore. Immagini che lasciano poco spazio all'immaginazione: asfalto attraversato da grosse crepe, erbacce, ringhiere di legno rotte e totalmente assenti in alcuni tratti. Un rischio, sottolinea il nostro lettore, anche per chi la percorre che non ha neanche un barriera di sicurezza e rischia di cadere.

"Una cosa veramente vergognosa" tuona, chiedendo all'amministazione un intervento immediato per ripristinare il tratto di ciclabile già oggetto, nei mesi scorsi di una segnalazione arrivata a IlPescara.