Degrado in Piazza Marino di Resta, la proposta di un lettore: "Perché non sostituirla con un giardino?" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha inviato una riflessione, con alcune foto, su piazza Marino Di Resta chiedendo anche il parere dei cittadini sul futuro di quella piazza, giudicata orrenda e inadeguata da sostituire magari con un giardino:

"A settembre si è svolta la commemorazione del maresciallo Marino di Resta nella piazza a lui dedicata e con l'occasione feci notare pubblicamente, nella pagina pubblica del sindaco di Pescara, di come nell'area vi siano spesso rifiuti, anche immediatamente sotto il monumento dove sono soliti passare spesso il tempo dei ragazzini. I cestini (indifferenziati) non mancano, ce ne sono ben 4. Devono avere proprio il sedere di piombo quei ragazzi, poverini. Proposi poi la demolizione di quella (purtroppo) orrenda piazza sostituendola magari con un bel giardino (sempre ovviamente dedicato al Maresciallo caduto), o almeno un'altra piazza più decente ma con delle piante.

Buona occasione quindi per mettere a dimora altri alberi e piante nel centro urbano, si pensi che ogni individuo ha bisogno di ben 300 litri di ossigeno al giorno ed un singolo albero adulto produce in media dai 20/30 litri (al giorno). Bisognerebbe avere piu cura del verde. Approfitto per portare alla luce una pratica ignorante e davvero molto triste e diffusa in Italia, ovvero quella della capitozzatura degli alberi, causa dell'indebolimento degli apparati radicali degli stessi. Come da foto, la piazza dispone di alcuni orrendi lembi di verde sopraelevati mai agghindati da fiori e simili, utilizzati da sempre come area di sgambettamento e defecatoio per cani col rischio che i loro bisogni finiscano sui cornicioni dove usualmente ci si siede o ci si eseguono esercizi ginnici. Dopo questa segnalazione spero in una rapida risoluzione e che vi sia in futuro una maggiore attenzione del bene pubblico da parte dei comuni cittadini soprattutto e mi auguro vivamente che la proposta venga accettata da chi in carica al governo della città, in caso contrario si tenterà con una petizione."