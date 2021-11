Piazza Alessandrini "sempre peggio: siringhe piene di sangue e bottiglie spaccate" [FOTO]

Una segnalazione giunta alla nostra redazione, con tanto di corredo fotografico, denuncia la situazione in cui si trova al momento piazza Alessandrini: "Qui va sempre peggio. Siringhe piene di sangue, bottiglie spaccate e un plauso al Comune sulle 'poltronissime'. Il tutto davanti alla caserma".

A ciò si aggiungono anche vari bivacchi e, dulcis in fundo, una carcassa di bicicletta abbandonata in una rastrelliera. Uno stato di degrado generale che sicuramente non fa bene a una zona situata a pochi passi da Pescara Vecchia, e che inoltre ospita il prestigioso Mediamuseum. L'impegno della Attiva per tenere pulita la città è indubbio, ma è difficile combattere contro la maleducazione e l'inciviltà di alcune persone.