Degrado nel parchetto di via Passo della Portella [FOTO]

Via Passo della Portella, 57 · Colli

Via Passo della Portella, 57 · Colli

Un nostro lettore segnala che il parchetto di via Passo della Portella è stato "lasciato in condizioni pietose. L'entrata dalla strada è bloccata, con il ferro pericolante e le coperture strappate. Dentro, poi, l'erba è stata falciata soltanto in alcune zone, mostrando una condizione di degrado inaccettabile. Al di fuori del parchetto c'è erba alta ovunque".

Il cittadino, dunque, chiede al Comune di effettuare la dovuta manutenzione "in tempi stretti". Il vice sindaco Gianni Santilli, che è anche assessore al verde pubblico e ai parchi, ci fa sapere che "innanzitutto quello non è un parco, ma un'area verde, che comunque dovremmo sfalciare al più presto. Chiediamo dunque ai residenti un po' di pazienza e, quanto prima, interverremo anche in quella zona".