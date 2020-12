Una nostra lettrice ci ha scritto per segnalarci una situazione di degrado in via Lazio, a Montesilvano: "Nemmeno i bagni chimici hanno fermato questo schifo", dice la donna.

Come infatti è possibile osservare dalla fotografia, nella zona è stato abbandonato di tutto: materassi, cucine a gas, carrelli della spesa, tavole in legno compensato e vecchi mobili. La cittadina chiede dunque che chi di dovere intervenga il prima possibile per rimuovere tutti questi rifiuti.