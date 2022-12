La denuncia: "Degrado di fronte al Mediamuseum" [FOTO]

Degrado nei pressi del Mediamuseum, in piazza Alessandrini. I murales sono praticamente ovunque e l'asfalto dell'ampio marciapiede è spaccato in più punti proprio di fronte all'ingresso del museo. Questo è ciò che ci scrive un cittadino:

"L'ingresso ad un luogo di cultura, queste le condizioni. Tutto è importante, in piazza o in periferia, ma i luoghi della cultura in queste condizioni potrebbero descrivere quale potrebbe essere l'impostazione amministrativa. Sarebbe il caso, comunque, di rivolgere uno sguardo attento e magari organizzare un qualche lavoro per il decoro nella città, specialmente in questi luoghi".