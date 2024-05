"Degrado e incuria in piazza Marino di Resta nonostante le segnalazioni", la delusione di un cittadino [FOTO]

Gallery











Un nostro lettore segnala che in piazza Marino Di Resta, «nonostante innumerevoli segnalazioni, permane uno stato di abbandono e incuria generalizzato».

Questo quanto scrive il cittadino: «Ci sono ancora panchine distrutte e pericolose per bambini, fioriere vuote e cestini della spazzatura scardinati».

Poi il residente prosegue: «Fanno inoltre da cornice a questa piazza, deiezioni canine sparse in tutto il quartiere e strade piene di buche insidiose che mettono a rischio l'incolumità di automobilisti e pedoni. Si invita di nuovo il sindaco Carlo Masci a farsi un giro in questa piazza e in tutto il quartiere per verificare di persona, sul campo, lo stato in cui versa da troppo tempo questa zona di Pescara».