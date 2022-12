La denuncia: "I giochi nel parco dell'ex caserma Di Cocco sono in uno stato di abbandono"

Un nostro lettore ci scrive per segnalare "lo stato di abbandono dei giochi per bambini presenti all'interno del parco ex caserma Di Cocco. I giochi sono così da molto tempo e si sommano ai disservizi del campo da basket e alla rottura della carrucola dell'altro gioco presente nel parco. Rimangono le poche altalene, che vertono comunque in condizioni pessime".

Pertanto il cittadino si rivolge a chi di dovere, a cominciare dal vice sindaco e assessore comunale ai parchi Gianni Santilli, per chiedere un intervento che sia il più immediato possibile. E Santilli, interpellato da IlPescara.it, fa sapere quanto segue: "Comunicherò immediatamente la problematica a chi gestisce i parchi per fare subito un sopralluogo e verificare le criticità riscontrate. Ringrazio il cittadino per la sua attenzione e collaborazione".