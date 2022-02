Degrado dietro piazza Alessandrini, un lettore: "La notte qua non si dorme" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci che nel parcheggio dietro piazza Alessandrini, all'indomani delle serate di movida, è possibile trovare un po' di tutto: bottiglie di vino o di birra, cartacce e tanto altro.

La situazione non cambia se ci si sposta nelle aiuole che si trovano lì accanto. Così il cittadino, nel denunciare tale problema, si chiede: "Riusciremo a sistemare tutto questo degrado? La notte qua non si dorme più, ormai. Qualcuno intervenga il prima possibile, per piacere".