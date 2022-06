Immondizia e scarafaggi in via pineta di Roio, un residente: "Disinfestazione e si metta una telecamera"

Gallery



Nuova segnalazione di degrado in zona Colli. Questa volta a raccontare dei sacchetti di immondizia lasciati in strada è un residente di via pineta di Roio. Sacchi abbandonati "dove prima c'erano i bidoni, tolti da anni per la differenziata".

Differenziata che, evidentemente, non tutti fanno. L'uomo si appella all'amministrazione non solo perché rimuova i rifiuti, ma anche perché avvii una disinfestazione lamentando che lì dove i sacchi vengono lasciari ormai l'immondizia è alla mercé degli scarafaggi. Al Comune chiede anche l'installazione di una telecamera fissa così da cogliere in flagrante gli incivili.