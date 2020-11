Degrado in città, la protesta di una lettrice: "È arrivato il momento che il Comune intervenga"

Degrado in città, alla nostra redazione è pervenuta la protesta di una lettrice che pubblichiamo integralmente qui di seguito:

"Ormai questa città è allo sbando, abbandonata, disprezzata. Dov'è chi dovrebbe vigilare su di lei, per tutelarla? Ma davvero si può continuare a permettere a certa gente di fare questo schifo, indisturbata? Ma veramente non si riesce a trovare una soluzione o un modo per fermare, per punire questi incivili? Non ci credo! Penso che sia arrivato il momento che il Comune faccia qualcosa di concreto, di serio, per la mia bellissima città".