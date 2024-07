Via Michelangelo, 22 · Centro

Via Michelangelo, 22 · Centro

Un nostro lettore ci ha scritto inviandoci anche una foto che mostra l'accumulo di rifiuti qualche giorno fa in via Michelangelo, in pieno centro a Pescara:

"Purtroppo l'inciviltà vince ancora. Adesso potremmo aprire un negozio di scarpe usate. Che schifo"