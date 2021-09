Rifiuti per strada, marciapiedi dissestati e centraline elettriche divelte: il centro che non ti aspetti

È ciò che si vede percorrendo a piedi la zona a due passi dalla movida del centro, tra piazza Muzii, via De Amicis, via Cesare Battisti e via Leopoldo Muzii

Sedie, materassi e altri rifiuti abbandonati per strada, marciapiedi dissestati e centraline elettriche divelte che necessiterebbero di una riparazione, più che altro per ragioni di sicurezza. Ma anche cestini pieni di sacchetti dell'immondizia, che invece andrebbero conferiti nei cassonetti. È ciò che si vede percorrendo a piedi la zona a due passi dalla movida del centro, tra piazza Muzii, via De Amicis, via Cesare Battisti e via Leopoldo Muzii. La segnalazione, con tanto di documentazione fotografica, ci giunge da un cittadino, che sconsolato afferma: "Questa è la realtà di una città che non riconosco più".

In particolare, sottolinea l'uomo, "in via De Amicis, dove oltretutto si trova la sede della Rai, è uno scandalo". Ci si riferisce, ad esempio, alla mancata manutenzione dei marciapiedi, spesso ammalorati, sporchi e pieni di buche e radici che affiorano dal sottosuolo. Basta recarsi davanti all'ufficio postale per averne conferma. Situazioni che ormai sembrano diventate la normalità a Pescara. Ma così non dovrebbe essere.