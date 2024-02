La segnalazione di una cittadina: "Degrado e abbandono in un'area comunale in via Falcone e Borsellino"

Degrado e abbandono da anni in un'area comunale in via Falcone e Borsellino come segnala una nostra lettrice:

"Buongiorno vorrei segnalare lo stato di abbandono di un’area di proprietà del Comune di Pescara in via falcone e Borsellino che da oltre un decennio si attente la sistemazione dell’area. L’area è stata ceduta da privati all’amministrazione comunale di Pescara nei primi anni 2000 grazie all’accordo di programma progetto polo urbano universitario giudiziario; si sono succeduti vari sindaci alla guida della nostra cara città , sindaci di destra e di sinistra, ma l’area da allora è rimasta sempre lì abbandonata. Ora in occasione della realizzazione della pista ciclabile su via Falcone e Borsellino, nessuno ha sistemato il degrado in quell'area. Ma se penso che è un’area adiacente l’università il nostro biglietto da visita, con tanti i docenti,ragazzi e parenti che gravitano intorno all’università forse l’amministrazione comunale poteva fare qualcosa di più."