Colonnina con cavi elettrici danneggiata in via Punta Penna [FOTO]

In via Punta Penna è da quasi quattro giorni che una colonnina con dentro dei cavi elettrici risulta danneggiata, ma nessuno è finora intervenuto. Ce lo fa sapere un cittadino, spiegando che "abbiamo chiamato già chi di dovere, ma ancora non si vede un'anima. Si sta aspettando che succeda qualcosa prima di agire concretamente? La colonnina si trova all’altezza del numero civico 26/28". Ricordiamo che in questi casi è importante affrontare la situazione con cautela per garantire la sicurezza di tutti.

Bisogna sempre segnalare il problema alle autorità competenti, contattando la compagnia di elettricità o il servizio di emergenza del punto in cui si trova la colonnina per informare del danno e chiedere assistenza. Al contempo è opportuno tenersi a debita distanza: se si è nei pressi della colonnina, va mantenuta una distanza di sicurezza dal luogo del danno al fine di evitare eventuali pericoli. Inoltre si deve evitare il contatto con i cavi elettrici, che potrebbero far rischiare un'elettrocuzione, cioè prendere la scossa. Non cercate di riparare autonomamente la colonnina: il lavoro da fare va lasciato agli esperti.