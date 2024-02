La denuncia di un cittadino: "Preoccupanti crepe nel sottopassaggio pedonale della ferrovia in via Gran Sasso"

Gallery





Un nostro lettore ci ha segnalato la presenza di alcune crepe all'interno del sottopasso pedonale che collega via Gran Sasso a via De Gasperi:

"Vi segnalo numerose crepe nel sottopasso pedonale in via Gran Sasso che porta a via Alcide de Gasperi: le crepe che partono da un lato della galleria fino a proseguire sul soffitto e arrivare alla parete opposta, sono presenti in più punti, e destano preoccupazione poichè accrescono e si allargano di giorno in giorno. Il sottopassaggio ferroviario è stato restaurato ed inaugurato pochi mesi fa. Ci si augura che vengano fatte delle tempestive verifiche a livello della sicurezza."