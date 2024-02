Il problema segnalato da un cittadino: "Crepe enormi nel muro dell'argine sul lungofiume nord"

Via Lungofiume dei Poeti, Via Spalti del Re · Pescara

Via Lungofiume dei Poeti, Via Spalti del Re · Pescara

Un cittadino ci ha scritto e inviato delle foto che mostrano delle grosse crepe sul muro presente vicino all'argine nord del fiume:

"Vi segnaliamo la situazione di estrema precarietà in cui versa il muro dell' argine nord del fiume a Pescara, con delle crepe enormi. Una ritratta in foto, l'altra presente sulla rampa che porta a via Spalti del Re: preghiamo il Comune e gli altri enti preposti a verificare il prima possibile l' effettiva pericolosità di queste crepe nella cinta muraria."