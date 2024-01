La denuncia di un cittadino: "In corso Vittorio Emanuele II auto parcheggiate al posto dei veicoli elettrici"

Un nostro lettore ci segnala che in corso Vittorio Emanuele II ci sono macchine a benzina che vengono regolarmente parcheggiate nei posti auto riservati ai veicoli elettrici. Ecco il commento del cittadino: "Gli agenti della polizia locale, oberati di chiamate per sanzionare le vetture parcheggiate al posto dei mezzi elettrici, non possono molto di fronte alla solita inciviltà dei pescaresi. Serve educazione. Alle auto elettriche sono stati riservati degli appositi stalli per poter effettuare la ricarica con la colonnina, ma evidentemente a qualcuno risulta difficile capirlo".

Nello specifico, questa colonnina consente la ricarica contemporanea a un massimo di due veicoli per volta e i posti riservati ai mezzi elettrici in ricarica sono segnati a terra. Ricordiamo che nella nostra città esistono già altri punti in cui le auto e le bici elettriche possono essere ricaricate. L'obiettivo è di incentivare la mobilità sostenibile cittadina e favorire la creazione di percorsi turistici a zero emissioni. Inoltre le auto elettriche, come precisato di recente dal Comune, possono circolare liberamente nelle zone a traffico limitato.