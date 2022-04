La denuncia di un cittadino: "In corso Vittorio Emanuele II alberi rinsecchiti e privi di ogni minima attenzione"

Un cittadino, Antonio Taraborrelli, ha inviato alla nostra redazione alcune fotografie che documentano come in corso Vittorio Emanuele II ci siano "alberi rinsecchiti e privi di ogni minima attenzione. È semplicemente vergognoso spendere i soldi dei pescaresi per queste autentiche vergogne". Le piante infatti, appena messe, già si presentano in queste condizioni.

L'uomo chiama in causa, per avere una risposta, sia l'amministrazione comunale sia il vice sindaco Gianni Santilli, che come noto ha anche la delega ai parchi cittadini e al verde pubblico. E proprio Santilli, interpellato da IlPescara.it, replica: "Dalle parti del Comune, quindi nei pressi di piazza Italia, gli alberi hanno già cominciato a fiorire. I tecnici mi hanno assicurato che, compatibilmente con il bel tempo e l'arrivo di temperature più miti, dovrebbero sbocciare anche in corso Vittorio Emanuele appena dopo Pasqua. Stiamo aspettando anche noi che questa primavera finalmente cominci".