Corso Manthoné, la denuncia: "Vomito e pipì a ridosso dei portoni di abitazioni e locali"

Una nostra lettrice, che risiede in corso Manthoné, ci ha scritto per evidenziare che da qualche mese "c'è qualcuno che di proposito viene a vomitare e a fare pipì a ridosso dei portoni di abitazioni e locali. Sono disperata, nonostante le segnalazioni pare che non si muova nulla", anche perché, precisa la donna, "se piazza Muzii ha un presidio pressoché fisso delle forze dell'ordine, noi dobbiamo pregare affinché vengano a controllare. Non lo trovo giusto". Infine, a tale proposito, la cittadina parla senza mezze misure di una "enorme disparità di trattamento che riceve il centro rispetto a Pescara Vecchia".

Effettivamente, da quando il fenomeno della movida di piazza Muzii e dintorni è letteralmente esploso (come, d'altronde, accade ciclicamente nella modaiola Pescara), diventando il nuovo punto di riferimento per i giovani, l'altra movida, cioè quella "storica" di via delle Caserme e dintorni, ha subìto un innegabile ridimensionamento e sembra essere stata, almeno in parte, dimenticata, tanto che di recente la consigliera comunale Zaira Zamparelli si è adoperata per un rilancio e una riqualificazione generale di tutta la zona.

Tra l'altro, a proposito di bisogni corporali, già mesi fa una segnalazione giunta alla nostra redazione denunciava che "in un palazzo di via dei Marrucini, a 10 metri dalla 'mitica' piazza Alessandrini, ti vengono a defecare dentro casa gli ubriaconi e porci. Una vergogna". Il tutto, appunto, si verificava a poca distanza dall'area di Pescara Vecchia. Una situazione effettivamente assurda, che denota inciviltà, maleducazione e grande menefreghismo. E il risultato, ahinoi, è presto detto: un imbarazzante degrado.