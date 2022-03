Auto in transito sulla corsia preferenziale, continua il caos in viale Marconi

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare, con tanto di documentazione fotografica alla mano, che lungo la "nuova" viale Marconi ci sono anche automobili in transito sulla corsia preferenziale, solitamente riservata agli autobus, con tutto il relativo caos nella viabilità che, evidentemente, continua a imperversare in questa strada:

"Corsia "preferenziale" o corsia "preferita"? - si chiede il cittadino - Senza parole...".

La foto è stata scattata nei pressi della rotatoria di piazza Unione, a pochi metri di distanza dal palazzo del Comune di Pescara. Un altro lettore, invece, ha contattato la nostra redazione per evidenziare "la pericolosità degli incroci di viale Marconi con via Tommaso da Celano-via Corradino D'Ascanio e via Filippo Masci-via Italica. A dispetto della nuova segnaletica, ovvero doppie strisce, viale Marconi viene attraversate dai veicoli che si immettono dalle suddette strade", creando situazioni di chiaro pericolo.

Intanto, anche per protestare contro l'invivibilità che la zona starebbe ormai assumendo, il comitato dei cittadini ha lanciato l'iniziativa "Viviamo viale Marconi" che contesta, appunto, l'attuale assetto viario della strada di Porta Nuova dopo i lavori con i quali sono state realizzate quattro corsie, di cui - come detto - alcune preferenziali per gli autobus. Il corteo partirà alle ore 10 del prossimo 26 marzo dall'incrocio con via Pepe e, dopo aver attraversato a piedi l'intera strada, giungerà in piazza Italia, dove ha sede il municipio.

In queste ultime ore anche il Cipas, per bocca del suo presidente Donato Fioriti, ha espresso disappunto sui nuovi lavori, sottolineando invece che viale Marconi viene ormai "disertata" dagli automobilisti, "per non parlare della pericolosità emersa e degli incidenti che si stanno registrando da tempo ormai".