Chiesta una commissione per il pagamento delle multe alla polizia municipale con bancomat e carte

Una commissione aggiuntiva da pagare alla polizia municipale di Pescara per il pagamento delle contravvenzioni utilizzando bancomat o carte di credito/debito.

È quello che segnalano, da tempo, numerosi cittadini pescaresi che non comprendono il perché di questa cifra aggiuntiva fissa per in caso di pagamento in modalità elettronica.

Parliamo di 45 centesimi oltre quanto dovuto per la multa.

Una cifra bassa certo ma comunque non comprensibile visto che da tempo il governo cerca di favorire sempre più i pagamenti tramite bancomat o carte di credito/debito. L'ultima segnalazione in tal senso è di un cittadino che si è visto richiedere 29,85 euro a fronte di una contravvenzione di 29,40 euro. Come tanti altri si è chiesto il perché di quel balzello che non è previsto in caso di pagamento in contanti. «Che cosa accadrebbe se la stessa richiesta venisse fatta da bar, ristoranti e negozi», si chiede il residente, «di sicuro monterebbe un coro di proteste».